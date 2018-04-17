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17. 04. 2018

В штабе АТО заявили об обострении на Донбассе

На линии разграничения сторон на Донбассе резко обострилась ситуация, сообщает пресс-центр штаба АТО во вторник, 17 апреля.

"Количество обстрелов со стороны российско-оккупационных войск из запрещенных Минскими договоренностями видов тяжелого вооружения неуклонно увеличивается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что противник интенсивно применял запрещенное Минскими соглашениями оружие в районе Светлодарской дуги по населенному пункту Зайцево. Только за минувшие сутки здесь было зафиксировано пять обстрелов, в частности, из ствольной артиллерии.

"Не прекращаются обстрелы населенного пункта (Зайцево – ред.) и сегодня. Ночью российско-оккупационные войска снова применили по Зайцево запрещенную минскими договоренностями тяжелую артиллерию, осуществив по его защитниках почти полтора десятка выстрелов из артиллерийских систем калибра 152 мм", – заявили военные и заверили, что ситуация вокруг Зайцево надежно контролируется ВСУ.

Ранее сообщалось, что за сутки 16 апреля сепаратисты 52 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще у двоих боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net

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