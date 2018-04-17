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17. 04. 2018

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Луганск, чтобы сорвать парад 9 мая

В ЛНР обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле Луганска в ночь на 17 апреля, в результате чего пострадала военная техника, сообщают сепаратистские СМИ.

"Четыре единицы военной техники, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, получили повреждения в результате артиллерийского обстрела Луганска со стороны киевских силовиков", - говорится в сообщении.

В обстреле обвинили военнослужащих 80 отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, которые якобы открыли огонь из артиллерийских орудий калибра 152 мм по району Луганск, "где проводится подготовка к проведению парада".

По информации СМИ, потерь среди гражданского населения и личного состава незаконных военных формирований сепаратистов нет.

На место предполагаемого обстрела прибыли представители СММ ОБСЕ.

Cмотрите фотогалерею: В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Луганск, чтобы сорвать парад 9 мая

В свою очередь, в штабе АТО сегодня сообщили о резком обострении ситуации на линии разграничения сторон на Донбассе.

"Противник интенсивно применяет запрещенное Минскими соглашениями оружие в районе Светлодарской дуги по населенному пункту Зайцево", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, завтра, 18 апреля, в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по Донбассу.

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Источник: korrespondent.net

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