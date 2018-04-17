В районном центре Броды Львовской области 28-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Honda и въехал в людей. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 17 апреля.

В результате наезда мотоцикла 14-летняя велосипедистка получила закрытую черепно-мозговую травму и внутримозговую гематому, ее госпитализировали в реанимацию районной больницы.

Также в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом правой ноги оказался 68-летний мужчина.

Сам мотоциклист попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Еще двое подростков – 14-летний мальчик и 15-летняя девушка – после оказания медпомощи были отпущены домой.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области мотоциклист въехал в людей: пять пострадавших

Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге произошло тройное ДТП, в котором погибли 10 человек и еще 18 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net