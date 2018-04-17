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17. 04. 2018

У Путина обозвали Европу "моськой", а Россию – "киберслоном"

Россия не простит ни одного киберудара. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает на своем канале Youtube OstWest.

С такой речью дипломат выступил на конференции по вопросам информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене. На встрече также были представители 15 других стран, среди которых - США, Великобритания, Канада и Китай.

"Россия стала другой. Мы никого не боимся и говорим это не из наглости. Но мы не простим ни одного киберудара", - сказал Крутских.

Спецпредставитель президента РФ заверил, что Россия не ограничится устным ответом.

"Поэтому если вы хотите, ваша маленькая моська в Европе, полаять на российского киберслона - мы не будем на это реагировать устно и комментировать каждый выпад", - заявил Крутских.

Ранее США и Британия обвинили Кремль в кибератаках. Ранее Германия заявляла, что за кибератаками на немецкие правительственные сети с высокой вероятностью стоит правительство России.

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Источник: korrespondent.net

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