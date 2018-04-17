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17. 04. 2018

Австралия: 400 компаний стали жертвами атаки хакеров РФ

До 400 компаний в Австралии могли стать мишенью хакерской атаки из России в 2017 году. Такое заявление сделала австралийский министр обороны Марис Пейн, сообщает во вторник, 17 апреля, ABC.

"Австралийский центр кибербезопасности ... считает, что, вероятно, 400 австралийских компаний были объектом (хакерской атаки)", - сказала она.

По ее мнению, этот эпизод говорит о том, что крайне важно уделять внимание вопросам кибербезопасности.

Власти Австралии вслед за Великобританией и США обвинили Россию в проведении кибератак летом 2017 года с использованием вируса-вымогателя NotPetya. О таких выводы австралийских специалистов рассказал в середине февраля 2018 года министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгус Тейлор. Он также отмечал, что признаков того, что в результате кибератак была похищена какая-либо информация, обнаружить не удалось.

В свою очередь в Кремле свою причастность к вирусу NotPetya отрицают.

Тейлор также заявил, что крайне важно, чтобы Россия взяла ответственность за эти действия.

"Мы знаем, что они стояли за этими атаками. Это неприемлемое поведение", - подчеркнул министр.

Напомним, атака вируса NotPetya произошла 27 июня 2017 года. Тогда от нее преимущественно пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, Укрпочта, Укртелеком, Министерство инфраструктуры и ряд банковских организаций.

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Источник: korrespondent.net

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