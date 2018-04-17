Пенсионный фонд купил серверную систему стоимостью $1 млн

Пенсионный фонд Украины получил от агентства США по международному развитию USAID серверную систему Oracle стоимостью 1 млн долларов. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.
О передаче и закупке системы Oracle единой системы Oracle SuperCluster M8 объявила посол США в Украине Мари Йованович на пресс-конференции в Киеве.
"Я официально передаю данную систему", - сказала она.
После чего Йованович передал сертификат главе правления Пенсионного фонда Алексею Зарудному.
По словам посла, данное оборудование позволит оптимизировать и улучшить операционную работу Пенсионного фонда Украины.
Как сообщалось, в Украине запустили сервис, с помощью которого можно узнать свой рабочий стаж (специальный и льготный), проверить пенсионные начисления и узнать о размерах взносов работодателя.
Ранее сообщалось, что пенсионные удостоверения сделают электронными.
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Источник: korrespondent.net
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