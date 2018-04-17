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17. 04. 2018

Пенсионный фонд купил серверную систему стоимостью $1 млн

Пенсионный фонд Украины получил от агентства США по международному развитию USAID серверную систему Oracle стоимостью 1 млн долларов. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

О передаче и закупке системы Oracle единой системы Oracle SuperCluster M8 объявила посол США в Украине Мари Йованович на пресс-конференции в Киеве.

"Я официально передаю данную систему", - сказала она.

После чего Йованович передал сертификат главе правления Пенсионного фонда Алексею Зарудному.

По словам посла, данное оборудование позволит оптимизировать и улучшить операционную работу Пенсионного фонда Украины.

Как сообщалось, в Украине запустили сервис, с помощью которого можно узнать свой рабочий стаж (специальный и льготный), проверить пенсионные начисления и узнать о размерах взносов работодателя.

Ранее сообщалось, что пенсионные удостоверения сделают электронными.

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Источник: korrespondent.net

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