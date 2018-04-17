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17. 04. 2018

ДТП в Кривом Роге: задержан один из участников аварии

Один из участников резонансного ДТП в Кривом Роге задержан. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области во вторник, 17 апреля.

"Сейчас водитель автомобиля Mazda – мужчина, 1950 года рождения, задержан. С ним проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Также полиция сообщает, что сейчас в больнице находятся 15 человек, которые пострадали в результате аварии, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, рано утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов столкнулись легковушка Mazda, маршрутка с пассажирами и автобус, перевозивший работников металлургического комбината.

По информации экстренных служб, восемь человек погибли на месте, 18 были доставлено в больницы города с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Позже местные СМИ сообщили о смерти еще двух человек.

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Источник: korrespondent.net

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