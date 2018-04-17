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17. 04. 2018

С Рыбки сняли часть обвинений в Таиланде

Суд тайского города Паттайя снял обвинения в нелегальной работе с Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката организаторов скандальных секс-тренингов.

Так, суд оправдал русских туристов в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве.

Расследование уголовного дела против Рыбки и Лесли по факту предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы продолжится. По этой причине они пока не смогут покинуть Таиланд, хотя и подлежат депортации.

Ранее сообщалось, что Настю Рыбку отправили в тюрьму.

Напомним, в конце февраля Настю Рыбку задержали в Таиланде вместе с еще девятью россиянами. Все они незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

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Источник: korrespondent.net

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