Латвия назвала провокацией учения РФ в Балтийском море

Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал заявленные Россией военные учения в Балтийском море демонстрацией силы и "в некоторой степени" провокацией. Об этом латвийский президент заявил в интервью телеканалу LNT.

По словам Вейониса, ракетные стрельбы на латвийской границе Россия проводит впервые.

"У нас еще не было подобного опыта, что, конечно, вызывает беспокойство. Такой вид учений не повышает безопасность в Балтийском регионе", - считает президент.

Он отметил, что закрытие любого сектора Балтийского моря на время российских учений повлияет на интенсивное судоходство в регионе. Кроме того, по словам Вейониса, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море такие учения проводить не следует.

Ранее МИД Латвии поручил представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о грядущих российских ракетных испытаниях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций. В Латвии подчеркивают, что Россия не нарушает международных обязательств испытаниями над Балтийским морем, но создает напряженность в регионе.

Напомним, военно-морской флот РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в Балтийском море.

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Источник: korrespondent.net