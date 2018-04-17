Стали известны результаты поиска самолета в Карпатах

Спасатели прекратили поиск самолета, который якобы разбился в горах возле Яремче Ивано-Франковской области. Судно не нашли. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Спасатели искали судно в течение двух дней. Поиски прекратили вечером 16 апреля.

"По состоянию на 19.00 16 апреля 2018 г. поисковые работы на территории Яремчанского горсовета прекращены, воздушное судно не найдено", - сообщает управление ОГА.

Организовали три поисковые группы, привлекли полицию и волонтеров с квадрокоптером. С его помощью обследовали местность ориентировочно на территории 150 га, а именно: Поляница приселок с. Микуличин, урочища Черный Погар, Под Бердами, Менчул, Гордеева Росичь, Щавы, горе Лысина Космацкая, Гордя, Белая Кобыла, Рыжи, полонины Погар и Буковина, Шекеловка, Мунчалик и перевал Сухая Росичь.

Напомним, информация об аварии поступила вечером 15 апреля от жителя села Микуличин, который заявил, что в горной лесной местности урочища Лисновы Яремчанского района упал самолет.

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей - 12 человек. Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

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Источник: korrespondent.net