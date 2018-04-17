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17. 04. 2018

На Волыни совершила самоубийство чиновница райадминистрации

В городе Киверцы Волынской области 30-летняя чиновница райадминистрации совершила самоубийство. Женщина наглоталась таблеток и надела на голову пакет, что привело к удушению.

Об этом сообщает местное издание Волынские новости во вторник, 17 апреля.

Отмечается, что женщина оставила предсмертную записку, в которой просила воспитать ее трехлетнюю дочь, оплатить ее "незначительный долг" и никого не винить в ее смерти.

Издание пишет, что друзья умершей не верят в самоубийство, и убеждены, что женщине "помогли" уйти из жизни.

"Женщина была замужем и работала в отделе образования Киверцовской РГА. По словам знакомых, умершая всегда была активной, позитивной, и никто не мог подумать, что она пойдет на такой шаг", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке 54-летний мужчина взорвал себя гранатой РГД-5 возле развлекательного заведения.

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Источник: korrespondent.net

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