На Волыни совершила самоубийство чиновница райадминистрации

В городе Киверцы Волынской области 30-летняя чиновница райадминистрации совершила самоубийство. Женщина наглоталась таблеток и надела на голову пакет, что привело к удушению.
Об этом сообщает местное издание Волынские новости во вторник, 17 апреля.
Отмечается, что женщина оставила предсмертную записку, в которой просила воспитать ее трехлетнюю дочь, оплатить ее "незначительный долг" и никого не винить в ее смерти.
Издание пишет, что друзья умершей не верят в самоубийство, и убеждены, что женщине "помогли" уйти из жизни.
"Женщина была замужем и работала в отделе образования Киверцовской РГА. По словам знакомых, умершая всегда была активной, позитивной, и никто не мог подумать, что она пойдет на такой шаг", – говорится в сообщении.
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Источник: korrespondent.net