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17. 04. 2018

В Харькове третий в 2018 году случай малярии

В Харькове 13 апреля зарегистрирован случай малярии у гражданина Украины, который с июня 2017 года по 6 января 2018 года находился в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, передает во вторник, 17 апреля, местное издание SQ.

Отмечено, что у больного с 6 апреля температура повысилась до 38 С, появилась головная боль, жар и озноб. За медицинской помощью он не обращался.

"Впервые обратился за медицинской помощью 13 апреля. Был госпитализирован в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом малярия. Ранее малярией не болел, индивидуальную химиопрофилактику перед выездом не проводил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очаге по месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщается, за три месяца 2018 года в Харьковской области зарегистрировано уже третий случай малярии. Среди заболевших - два жителя области, которые находились в Африке.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области зафиксирован случай заболевания малярией.

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Источник: korrespondent.net

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