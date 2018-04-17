Трамп в ярости. Резонансное интервью экс-главы ФБР

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал в интервью о конфликте с президентом США Дональдом Трампом, назвал его "морально непригодным" для такой должности и сравнил с криминальным авторитетом.

Интервью приурочено к выходу мемуаров Коми Высшая верность - они появятся в продаже 17 апреля и тоже во многом посвящены работе с Трампом и его администрацией.

Сам Трамп уже назвал Коми мерзавцем и худшим директором ФБР в истории.

Корреспондент.net разбирался, что бывший директор ФБР рассказал об американском президенте.

Трамп - лжец с интеллектом выше среднего

Джеймс Коми в воскресенье, 15 апреля, дал интервью телеканалу ABC, в котором назвал Трампа "морально непригодным для должности президента", лжецом, человеком, который "не отражает ценностей", заложенных в основе Соединенных Штатов.

В эфире показали часовой разговор Коми с ведущим программы, всего их беседа длилась около пяти часов. Это первое большое интервью Коми после отставки.

"Человек, который видит моральное равноправие в Шарлоттсвилле (в столкновениях ультраправых с антифашистами погибли люди - ред.), заявляя, что с нравственной точки зрения стороны произошедшего там конфликта равны; который говорит о женщинах и относится к ним, словно это куски мяса; который постоянно лжет по-крупному и по мелочам и требует, чтобы американский народ в это верил", - заявил Коми.

По мнению бывшего главы ФБР, американский президент должен воплощать ценности, которые лежат в основе США, уважать их и придерживаться их.

"Самое главное - говорить правду. Этот президент не способен этого делать. Он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", - сказал он.

Брифинг, на котором он докладывал Трампу о "досье Стила", в котором говорилось о связях Трампа с Россией, был "действительно странным…. Для меня это было почти внетелесным опытом. Я плыл "над собой", глядя вниз и говоря: "Вы сидите здесь, рассказывая новому президенту Соединенных Штатов о проститутках в Москве".

Когда он узнал, что его уволили, это его не столько разозлило, сколько вызвало недоумение, рассказал Коми. Он посчитал, что увольнение главы ФБР в разгар расследование было "безумием".

Он говорит, например, что Трамп жаловался, что расследование о связях с Россией "мешает ему и не дает возможности заключать сделки для страны". Коми также до сих пор не знает, есть ли у России компрометирующие материалы на Трампа.

На импичмент хватит. Показания Коми против Трампа

Бывший глава ФБР отверг идею, высказанную некоторыми о том, что Трамп невменяем или страдает старческим слабоумием, что ставит под сомнение его суждения и решения.

"Он поражает меня как человек, обладающий интеллектом выше среднего, который внимательно следит за ходом разговора и знает, что происходит. Проблема не в том, что Трамп не осознает, что делает, а в том, что он как раз прекрасно осознает, что делает", - сказал он.

Коми сравнил Трампа с мафиозным боссом, поскольку для президента США важна личная преданность, а самого себя он считает "центром всего".

"Его понимание лидерства целиком связано со службой боссу и с защитой его интересов. Все эти клятвы верности - это все про семью. [На первом месте всегда] семья, а не то, что важно для страны", - сказал он.

При этом Джеймс Коми заявил, что не считает правильным выходом из сложившейся ситуации импичмент президента. По его словам, Трампа привел к власти американский народ, и именно народ должен решить, что президент должен уйти, - проголосовав против Трампа на выборах 2020 года.

Шокирующее интервью Коми

Трамп после интервью написал серию твитов, в которых снова назвал Коми худшим директором ФБР в истории и "скользким типом", а также обвинил его во лжи под присягой во время выступления в сенате.

Авторитетный американской журнал пишет, что интервью Коми было одним из самых ожидаемых за последнее время новостных событий, и многие из его заявлений о президенте заслуживают внимания - особенно если они звучат из уст такого заслуженного и пользующегося большим уважением сотрудника правоохранительных органов и преданного республиканца, как Коми.

Но что, возможно, более поразительно, это то, насколько обычным является большая часть того, что сказал Коми. Большинство избирателей в стране давно пришли к выводу, что Трамп постоянно лжет и не годится на роль президента, отмечает издание.

Неудобные факты. Разговоры Трампа с экс-главой ФБР

"Его женоненавистничество и нравственная неустойчивость, увиливание от прямых ответов в таких вопросах, как превосходство белых, в достаточной мере проявляются в его публичных заявлениях, и нет никакой необходимости в том, чтобы, кто-нибудь вроде Коми на это указывал. Как ни поразительно это звучит из уст Коми", - пишет журнал.

В интервью также улавливалось то чувство сюрреализма, которое в основном пронизывало политическую жизнь Америки на протяжении последних двух лет.

Коми был в центре многих крупных событий, происходивших в тот период - в том числе расследование дела, связанного с электронной перепиской Хиллари Клинтон, расследование вмешательства России в выборы и, конечно же, его собственное увольнение.

Но он реагировал на эти события с таким же изумлением, как и люди, наблюдавшие все это издалека. Взгляд изнутри необычайно похож на взгляд снаружи.

Кто такой Коми

Американский юрист Джеймс Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год, до этого он бы заместителем генпрокурора США. Таким образом, Коми высшие должноти в администрациях трех президентов США: Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа.

Коми был уволен с поста главы ФБР 9 мая 2017 года. О своем увольнении он узнал из новостей. В администрации Трампа отставку Коми объяснили тем, как глава ФБР повел себя во время предвыборной кампании 2016 года: за несколько дней до выборов он публично объявил о возобновлении ранее прекращенного расследования в отношении Хиллари Клинтон.

В 2017 году в своей книге Что произошло Клинтон написала, что решение Коми стало решающим фактором, из-за которого она проиграла выборы.

При этом многие связывали увольнение Джеймса Коми с расследованием, которое ФБР вело в отношении Трампа и его окружения: президента подозревают в связях с Россией (сейчас расследование продолжается, но ведет его уже не ФБР, а специальный прокурор Роберт Мюллер).

В июне 2017 года Коми выступил на слушаниях в конгрессе, где рассказал об обстоятельствах своего увольнения и о конфликте с Трампом.

В частности, экс-глава ФБР упомянул о нескольких встречах с президентом, в ходе одной из которых Трамп просил его прекратить расследование в отношении советника по национальной безопасности Майкла Флинна (Флинн был вынужден уйти в отставку, когда выяснилось, что он скрыл от следователей свое общение с российскими дипломатами).

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Источник: korrespondent.net