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17. 04. 2018

На трассе Киев-Одесса бензовоз въехал в дорожных рабочих

На трассе Киев-Одесса во вторник, 17 апреля, бензовоз на полном ходу врезался в работников дорожной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла возле поворота с трассы в сторону поселка Маньковка.

Бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.

По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие.

Cмотрите фотогалерею: На трассе Киев-Одесса бензовоз въехал в дорожных рабочих

Ранее в Бельгии поезд наехал на бригаду рабочих.

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Источник: korrespondent.net

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