МВД усилит режим работы своих служб на апрель-май

В конце апреля - начале мая 2018 года Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы в связи с планируемыми по всей Украине массовыми мероприятиями. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение и слаживание сил", - заявил первый заместитель министра Сергей Яровой.

По его словам 9 мая силовики ожидают проведения около двух тысяч мероприятий, участие в которых примет более полумиллиона граждан.

"Наибольшего внимания в этот день требует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей", - сказал Яровой.

Полиция и подразделения ГСЧС намерены дежурить у мест массового отдыха людей, которые в течение 28 апреля - 1 мая будут массово выезжать на природу из-за выходных дней в Украине.

По мнению заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, с 26 апреля по 9 мая в Украине будут проходить массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

"28 апреля будет отмечаться 71-я годовщина операции "Висла", которая была связана с принудительной депортацией этнических групп украинцев из восточных районов Польши. На этом фоне мы не исключаем новых провокаций, направленных на обострение украинско-польских отношений. Они могут быть направлены против дипломатических учреждений Польши или объектов польско-украинской истории", - отметил Фацевич.

В свою очередь в Госпогранслужбе заявили, что уже сейчас принимают комплексные меры по предотвращению трансграничной преступности и ликвидации угроз в период майских праздников, трагических событий в Одессе, а также в рамках финала Лиги чемпионов.

"Основные усилия направлены на задержание пророссийски настроенных лиц, которые будут пытаться попасть в Украину для дестабилизации ситуации, а также предотвращения незаконного перемещения оружия. В пунктах пропуска будут находиться вооруженные резервы. Организованы мероприятия по усилению защиты границы с Россией, Молдовой и аннексированным Крымом. Осуществляется биометрический контроль, который сегодня уже прошли 95 тысяч иностранцев, из них - 71 тысяча граждан РФ", - сказал глава департамента обеспечения ГПСУ Александр Гура.

Ранее сообщалось, что в Украине в этом году пасхальная ночь прошла спокойно.

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Источник: korrespondent.net