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17. 04. 2018

В Сирии отрицают ночную бомбардировку

Системы ПВО Сирии в ночь на 17 апреля были приведены в действие из-за ложной тревоги, а не внешней агрессии. Такое заявление сделали власти Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на национальное телевидение Сирии.

Сирийские СМИ ранее сообщали о двух ракетных обстрелах в ночь на 17 апреля. Как утверждалось, сирийские ПВО сбили девять ракет, запущенных по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Кроме того, сообщалось о трех сбитых ракетах вблизи авиабазы Думайр, расположенной в окрестностях Дамаска. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

В Пентагоне отрицали проведение каких-либо операций в Сирии в указанное время.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция выпустили более ста ракет по объектам по производству химвеществ в Сирии. Сирийское национальное агентство сообщало, что ПВО Сирии отражает удары США и союзников.

Позже в США Заявили, что Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты.

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Источник: korrespondent.net

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