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17. 04. 2018

В России будут использовать технические решения Маска

В российской космонавтике планируют использовать некоторые технические решения, разработанные американским бизнесменом и изобретателем Илоном Маском. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который курирует вправительстве вопросы ВПК и космонавтики, в интервью РБК во вторник, 17 апреля.

"В целом, я считаю, что к нему (Маску – ред.) надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и не могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать", – сказал Рогозин.

Он признал, что Маск – "очень талантливый инженер и блестящий пиарщик".

"Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться", – считает Рогозин.

Напомним, Илон Маск является основателем и главным инженером компании SpaceX. 6 февраля SpaceX впервые произвела успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Тогда впервые удалось одновременно успешно посадить два боковых ускорителя.

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Источник: korrespondent.net

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