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17. 04. 2018

В России готовятся к самым жестким санкциям США

Правительство и администрация президента России разрабатывают план действия на случай наиболее жестких санкций США. Об этом во вторниу, 17 апреля, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

В частности, рассматривается возможность отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга и крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ.

Так, по словам собеседников издания, в качестве ответной меры на санкции в отношении российского госдолга, обсуждается возможность создания специального банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях.

В случае отключения от SWIFT, рассказали источники издания, рассматривается проведение внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).

Накануне стало известно, что Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России за действия в Сирии. По информации СМИ, стратегия американского лидера предполагает сдерживание ограничительных мер до следующего шага Москвы, который можно будет расценить как провоцирующий.

Также в Белом доме заявили, что Трамп по-прежнему хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Источник: korrespondent.net

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