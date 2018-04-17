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17. 04. 2018

Пожар в Кемерово: МЧС РФ назвало причину

Предварительная причина пожара в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово - короткое замыкание. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору в России Ринат Еникеев, пишут РИА Новости.

По его словам, замыкание в проводке светильника стало причиной пожара.

"По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там. У этого светодиодного светильника был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, упали в поролоновую яму", - сказал Еникеев.

Ранее эксперты заявляли, что пожар в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово произошел из-за замыкания, случившегося вследствие протекания крыши. 

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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Источник: korrespondent.net

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