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17. 04. 2018

В Украине количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза

В Украине с 2000 года количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза. Об этом во вторник, 17 апреля, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет 112 Украина.

По его словам, в стране система социальной защиты стимулирует людей не вступать в брак.

"Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа - ты получаешь помощь, как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это не страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", - сказал Рева.

Ранее Кабмин изменил правила выплаты денег при рождении ребенка.

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Источник: korrespondent.net

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