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17. 04. 2018

Порошенко созвал лидеров фракций на совещание

В администрацию президента во вторник, 17 апреля, приглашены на совещание лидеры парламентских фракций. Совещание назначено на 14:30, сообщает LB со ссылкой на источники.

В частности, эту информацию подтвердили в руководстве сразу обеих фракций БПП и Батькивщина.

"Президент вызвал к себе всех глав парламентских фракций. Пока предмет беседы не обозначен", - отметил источник в БПП.

Во фракции Батькивщина также подтвердили, что на Банковую пригласили Юлию Тимошенко.

Позже стало известно, что на встречу в Администрацию президента на улице Банковой прибыли главы фракций Народный фронт, Радикальной партии, Самопомич, вице-спикер Оксана Сыроид.

"Сегодня утром, в 9:00 утра я получил сообщение о том, что будет встреча. Нам не сообщили тему встречи у президента. Думаю, что такая неопределенность является своеобразным элементом неуважения к парламенту. Но из уважения к институту президента я пришёл на эту встречу", - заявил глава фракции Самопомич Олег Березюк.

По информации источника из Народного фронта, на собрании в Администрации будет обсуждаться вопрос избрания нового состава ЦИК.

Ранее Порошенко предложил Раде новых членов ЦИК. Напомним, в январе Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

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Источник: korrespondent.net

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