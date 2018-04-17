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17. 04. 2018

Житель Черкасс напал с ножом на полицейских

Житель Черкасс, который пришел с обращением в отдел полиции, неожиданно напал на представителей правоохранительных органов с ножом. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Так, в Черкасский отдел полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела житель города неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину.

Во время задержания злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум стражам порядка. Мужчину задержали, нож изъят.

Пострадавшие полицейские были доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Киеве водитель без номерного знака попытался скрыться от патрульной полиции, а во время задержания побил полицейского.

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Источник: korrespondent.net

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