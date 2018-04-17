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17. 04. 2018

Меркель обвинила Россию в химической атаке в Сирии

Россия в качестве союзника сирийского правительства также несет ответственность за недавнюю химическую атаку в восточной Гуте. Об этом во вторник, 17 апреля заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

"Мы знаем, касательно применения отравляющего газа в Сирии, что Россия как союзник Асада разделяет ответственность, в этом нет сомнения, но тем не менее - важно продолжать разговаривать с Россией", - сказала Меркель.

Кроме того, Меркель заявила, что ожидает встречи с Путиным в ближайшем будущем, но пока дата встречи не согласована.

Как сообщалось, США подозревают, что РФ зачищает следы химатаки в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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