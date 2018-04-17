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17. 04. 2018

Большинству россиян не нравятся переснятые советские фильмы - опрос

Большинству россиян (58%) не нравятся осовремененные версии фильмов, снятых во времена Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает РБК.

В то же время каждый третий респондент (35%) отмечает, что ему понравилось большинство увиденных переснятых советских фильмов. Самыми известными ремейками оказались Ирония судьбы. Продолжение, Служебный роман. Наше время, новые Тихий Дон и Тарас Бульба.

Ремейки советских мультфильмов не оценили 43% опрошенных, положительно их восприняли 52%. При этом видели эти ленты лишь 32% респондентов (62% не смотрели, 6% затруднились ответить). Самыми популярными мультфильмами стали Простоквашино. Новые серии, новые Бременские музыканты и новые приключения кота Леопольда.

Также социологи попытались выяснить, какой отечественный фильм 2017 года россияне считают лучшим. В пятерке самых любимых зрителям картин оказались Движение вверх (15%), Лед (7%), Последний богатырь (4%), Легенда №17 (4%) (фильм был снят в 2012 году, а в прокат вышел в 2017 году) и Салют-7 (3%).

Отмечено, что телефонный опрос проводился в течение 14 - 15 апреля 2018 года. В нем приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что более половины украинцев не поддерживают запрет фильмов РФ.

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Источник: korrespondent.net

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