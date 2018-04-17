Сепаратисты опять сорвали разведение войск в Станице - штаб

Сепаратисты сорвали очередное разведение войск и сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в на своей странице Facebook во вторник, 17 апреля.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сепаратисты продолжают нарушать режим тишины на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Чтобы запланированное на 20 апреля разведение сил и средств не произошло, боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-центре.

Наблюдателей ОБСЕ проинформировали об обстреле.

В СЦКК подчеркнули, что из-за систематического нарушения сепаратистами требований минских договоренностей, второй год подряд разведения сил на этом участке невозможно. "Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу сил при условии выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения", - уточнили в пресс-центре.

Отметим, предыдущее разведение войск было запланировано на 13 апреля.

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Источник: korrespondent.net