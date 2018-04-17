17 апреля 2018, вторник, 17:22
+20°C
Завтра +14°C
+20°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

Сепаратисты опять сорвали разведение войск в Станице - штаб

Сепаратисты сорвали очередное разведение войск и сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в на своей странице Facebook во вторник, 17 апреля.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сепаратисты продолжают нарушать режим тишины на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Чтобы запланированное на 20 апреля разведение сил и средств не произошло, боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-центре.

Наблюдателей ОБСЕ проинформировали об обстреле.

В СЦКК подчеркнули, что из-за систематического нарушения сепаратистами требований минских договоренностей, второй год подряд разведения сил на этом участке невозможно. "Подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу сил при условии выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения", - уточнили в пресс-центре.

Отметим, предыдущее разведение войск было запланировано на 13 апреля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В результате попыток Роскомнадзора по блокированию Телеграм в России перестало работать все, кроме Телеграм

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.