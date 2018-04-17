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17. 04. 2018

Бразильский Кен "перевоплотился" в женщину

Бразилец Родриго Алсвес, более известный как "живой Кен", появился на известной нетрадиционной вечеринке в образе женщины. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает Metro.

Такой образ Родриго назвал Джессикой Алвес.

"Я не могу просто пройти по улице, чтобы кто-то не попросил сделать со мной селфи. Поэтому я решил одеться как девушка, в образе Джессики, и никто не узнал во мне парня из таблоидов и экранов телепередач", - сказал Родриго.

По его словам, он думает над тем, чтобы сменить пол. Категорически против этого его родные, особенно отец.

"Он сказал, если я продолжу одеваться как женщина, он вычеркнет меня из своей жизни", - отметил Кен.

Cмотрите фотогалерею: Бразильский Кен "перевоплотился" в женщину

Ранее сообщалось о бразильце Маурицио Галди, который известный своими попытками превратиться в копию популярной куклы Кена. Он привлек внимание мировой прессы намерением удалить себе четыре ребра для большей схожести с игрушечным кумиром.

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Источник: korrespondent.net

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