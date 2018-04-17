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17. 04. 2018

Премьером Армении избран Серж Саргсян

Парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Соответствующее решение поддержали 77 парламентариев из 97, против - 17, сообщает NEWS.am

Согласно принятым в 2015 году изменениям в Конституцию, армянское правительство будет сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок премьер-министр представит президенту кандидатуры вице-премьеров и министров.

Заседание парламента Армении проходит в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Саргсяна премьером. После конституционных изменений 2015 года премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в Армении. Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.

По последним данным, число задержанных в Ереване участников акции протеста увеличилось до 80 человек.

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Источник: korrespondent.net

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