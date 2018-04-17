Порошенко анонсировал автокефальную церковь

Президент Украины Петр Порошенко направит обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить украинской поместной церкви Томос и просит депутатов поддержать это обращение. Об этом президент заявил во вторник, 17 апреля, во время встречи с лидерами фракций, сообщает LB.

По мнению главы государства, Украина сегодня как никогда близко к появлению собственной автокефальной поместной церкви.

"Об этом свидетельствует не только позиция Вселенского Патриарха, но и позиция членов Синода", - сказал он. Порошенко сообщил, что не может раскрывать детали этой встречи, но заверил, что все необходимые элементы для создания поместной церкви уже есть.

"Украина как независимое государство не просто имеет право, а просто обязана эту церковь создать. Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому Патриарху (Варфоломею) с просьбой о предоставлении Томоса украинской поместной автокефальной церкви и просил бы вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что после принятия соответствующего решения парламента, вопрос создания церкви будет рассматриваться в Синоде.

"Если будет это решение парламента, я его, а также обращение президента, обращение церковных иерархов, передам Вселенскому Патриарху, чтобы оно было как можно быстрее, на Соборе, в Синоде рассмотрено и принято соответствующее решение", - заявил он, отметив, что надеется, что это решение может быть принято до 1030-летия Крещения Руси (28 июля 2018 года, - ред.).

Порошенко также отметил, что единая украинская православная церковь не будет государственной.

"Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют право свободно избирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", - добавил он.

Напомним, Порошенко пообещал Украине свою церковь.

Ранее СБУ сообщала, что Россия готовит в Украине "церковные конфликты".

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Источник: korrespondent.net