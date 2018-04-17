Отравление Скрипаля: в Британии раскрыли новые обстоятельства

Нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в "жидком состоянии". Об этом заявило британское Министерство природы, сообщает во вторник, 17 апреля, телеканал Sky News.

"Нервно-паралитическое вещество, которое использовалось для отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, было доставлено "в жидкой форме", - говорится в сообщении.

Департамент сделал заявление в рамках операции по проверке на безопасность всех объектов в городе Солсбери.

По данным ведомства, главной целью тех, кто доставил отравляющее вещество, был дом Сергея Скрипаля. На могилах его жены и сына следов отравляющих веществ не обнаружили.

Чиновники также сообщили, что для отравления было использовано очень небольшое количество яда. Самая высокая его концернтрация была обнаружена в районе дома Скрипалей.

Ранее Минприроды и МВД Британии сообщили, что в Солсбери завершаются работы по очистке мест, где нашли следы отравляющего вещества. При этом эксперты провели повторное исследование предметов, которые могли быть загрязнены.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Большой семерки потребовали от России "срочного ответа" на вопросы по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

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Источник: korrespondent.net