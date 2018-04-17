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17. 04. 2018

В МИД РФ выступили против блокировки Telegram

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступает против закрытия мессенджера Telegram и предложила зарегистрировать крупные каналы в нем. Об этом она сказала во вторник, 17 апреля в интервью телеканалу Дождь.

"Еще раз повторяю, что я против закрытия (мессенджера) и тем более против того, как это проводится без подробного объяснения, что происходит, и мотивации", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что если Telegram "становится по большому счету уже не каналом межличностного общения, а средством массовой информации, а коль скоро там 100-200 тыс. подписчиков, как оно и есть, то они должны быть зарегистрированы".

Захарова отметила, что у МИДа было два канала в Telegram - на русском и английском языках, - "в которых было достаточно подписчиков, и они были интересны". "Мы просто перенесли их на другую платформу, на платформу Viber, но при этом мы хотим на самом деле получить инструкции у Роскомнадзора, как нам быть дальше с этими Telegram-каналами", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировкидоступа к сервису Telegram на территории России.

Решением Таганского районного суда на ведомство возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

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Источник: korrespondent.net

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