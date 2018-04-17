Бархатная революция. Почему протестуют в Армении

В Армении второй день тысячи людей протестуют против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром после двух президентских сроков. Лидеры оппозиции объявили о начале "бархатной революции".

17 апреля активисты начали блокировать правительственные здания в столице Армении, Ереване. Полиция задержала около 80 человек.

В 2008 году против избрания Саргасяна уже протестовали. Тогда погибли десять человек, как со стороны оппозиции, так и полицейские. Корреспондент.net разбирался, что происходит в Армении.

Кто протестует

Никол Пашинян, депутат парламента Армении от партии Елк и лидер оппозиционного протестного движения, заявил о возникновении в стране революционной ситуации - в Армении, по его словам, началась "бархатная революция".

Это заявление он подкрепил сведениями о проходящих по всей республике блокированиях улиц, забастовках и прочих акциях протеста.

Пашинян объявил о начале массовых акций гражданского неповиновения, начало которых было назначено на утро 16 апреля.

Протесты в Армении / EPA

Оппозиционер призвал жителей столицы блокировать все мосты, соединяющие окраины Еревана с центром, ложиться под автобусы и между дверями вагонов метро, обесточивать троллейбусы, бросать машины на проезжей части, чтобы полностью парализовать движение транспорта.

Кроме того, Пашинян посоветовал гражданам обналичить деньги, хранящиеся на банковских картах, объявить забастовку и бойкотировать занятия в учебных заведениях.

Директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян сказал DW, что у нынешнего протестного движения есть несколько важных особенностей.

"Главной движущей силой его стала молодежь, новое поколение людей, которые не учились в советских школах и всегда готовы бороться за свои права и свободы. Естественно, что именно они оказываются на переднем крае любого протестного движения", - сказал он.

Протесты в Ереване, скриншот видео

По его словам, это главным образом студенты, люди, пользующиеся интернетом, имеющие определенный багаж знаний и активную гражданскую позицию. При этом, полагает Погосян, хотя на передовой народного недовольства находятся именно они, это не вполне тот ресурс, который, к примеру, может осуществить революцию.

Против чего

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян говорит, что протесты в Ереване говорят о желании людей качественных перемен.

"Подросшее за последние 10 лет поколение заявляет о своих больших запросах на качественные перемены, обеспечить которые, как показывают прошедшие годы, нынешняя власть просто неспособна", - заявил Меграбян DW.

К тому же представители властей, продолжает эксперт, так и не смогли вразумительно объяснить, почему они должны править дальше, тогда как прошедшее десятилетие выделяется лишь разговорами о реформах и их имитацией, а страна, в принципе, топчется на месте.

Армянское общество показало, что оно намного более прогрессивно, чем политическое поле страны в целом - в лице и власти, и оппозиции, которые не способны отражать волю граждан.

"Это серьезная заявка на будущее и это еще раз показывает, что Армения - не Россия, не Беларусь, не Азербайджан, здесь есть гражданское общество, которое рано или поздно навяжет свою волю политическому классу", - прогнозтрует Меграбян.

Столкновения и задержания

Накануне, 16 апреля, в результате столкновения полицейских и демонстрантов в центре Еревана были госпитализированы 46 человек, из них шестеро - сотрудники полиции. В Минздраве Армении сообщили, что часть пациентов была выписана после оказания им скорой амбулаторной помощи, у манифестантов в основном были ранены ноги.

У одного из полицейских была перерезана вена, его прооперировали. Жизнь пострадавших, отметили в республиканском минздраве, находится вне опасности.

Утром вторника, 17 апреля, активисты оппозиции начали блокировать правительственные здания в столице Армении, Ереване. По словам очевидцев, протестующие заблокировали здания Министерства иностранных дел, Миндиаспоры, Комитет государственных доходов Армении и Генпрокуратуру.

В полицейские участки с акций протеста доставлены 80 человек за нарушение общественного порядка.

В здании армянского парламента был усилен режим безопасности, подступы к нему и все входы находятся под контролем полиции. Подъездные пути к парламентскому дворцу заблокированы колючей проволокой и спиралью Бруно с острыми лезвиями.

Полиция Армении требует от организаторов акции гражданского неповиновения прекратить собрание и предупредила о возможность "применении спецсредств".

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Источник: korrespondent.net