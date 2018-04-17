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17. 04. 2018

Жертвами ДТП в Кривом Роге стали сотрудники АрселорМиттал

Большинство пострадавших и погибших в результате масштабного ДТП в Кривом Роге, являются работниками АрселорМиттал Кривой Рог. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия во вторник, 17 апреля.

"Погибли восемь человек, травмирован 21, среди которых большинство - работники АрселорМиттал Кривой Рог", - сообщили в компании.

Руководство предприятия выделит по 100 тыс. грн семьям погибших в аварии. Компания также берет на себя все расходы, связанные с погребением погибших.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами ДТП в Кривом Роге стали сотрудники АрселорМиттал

Сейчас компания обеспечивает полную медицинскую поддержку и сопровождение психологов пострадавшим и их близким. Также им будет предоставлена вся необходимая юридическая помощь.

Отметим, полиция уже задержала одного из участников аварии.

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Источник: korrespondent.net

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