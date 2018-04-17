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17. 04. 2018

Работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции во вторник, 17 апреля, попали под обстрел, в результате которого пять человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Инцидент произошел в 15:40.

"Сегодня в 15:40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее, в марте, в Донецкой области под обстрел попал автомобиль, который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.

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Источник: korrespondent.net

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