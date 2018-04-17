Папа Римский и глава РПЦ приняли совместное заявление по Сирии

Папа Римский Франциск и глава Российской православной церкви Кирилл приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает Коммерсант.

В частности, в документе, который был зачитан председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, подчеркивается, что военные действия на Ближнем Востоке "сейчас угрожают перерасти в глобальный конфликт".

"Мир подошел к опасной черте - к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось на благо всей человеческой семьи. Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом. Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога", - говорится в заявлении.

По словам митрополита Илариона, данное обращение поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской Православных Церквей, а также ряд других патриархов восточных церквей.

Напомним, ранее Папа Римский прокомментировал ракетные удары коалиции по Сирии.

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Источник: korrespondent.net