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17. 04. 2018

Сайт Роскомнадзор подвергся DDoS-атаке

Сайт Роскомнадзора, который начал активно блокировать мессенджер Telergam в России, стал работать с перебоями.

При этом в сети появились сообщения о том, что, блокируя Telergam, Роскомнадзор "зацепил" и свой собственный интернет-ресурс.

Однако регулятор опроверг связь между борьбой с мессенджером и своим сайтом. В ведомстве утверждают, что причиной сбоев стали DDoS-атаки.

"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены", - цитирует сообщение пресс-службы Роскомнадзора Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

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Источник: korrespondent.net

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