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17. 04. 2018

В Крым приехал сын Че Гевары

В Крым приехала Эрнесто Гевара, сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает агентство РИА Новости.

Цель визита – участие в выставке фотодокументов, посвященной Че Геваре. 

"Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки "Эрнесто Че Гевара. Путь свободы"", - сказал собеседник агентства.

Мероприятие пройдет в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе.

Эрнесто Гевара – младший сын Че от второго брака. Его отца расстреляли 50 лет назад, 9 октября 1967 года, в джунглях Боливии, когда Эрнесто было всего два года.

В восьмидесятых годах прошлого века Эрнесто Гевара-младший учился в СССР. Летом прошлого года Эрнесто Гевара посещал вместе с женой Петербург – приезжал на мотофестиваль St.Petersburg Harley Days. На Кубе у него свой бизнес – он предлагает прогулки по острову на байках.

Сам Че Гевара посещал Крым в 1960-х годах и побывал в Артеке. 

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Источник: korrespondent.net

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