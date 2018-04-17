В Крым приехал сын Че Гевары

В Крым приехала Эрнесто Гевара, сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает агентство РИА Новости.

Цель визита – участие в выставке фотодокументов, посвященной Че Геваре.

"Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки "Эрнесто Че Гевара. Путь свободы"", - сказал собеседник агентства.

Мероприятие пройдет в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе.

Эрнесто Гевара – младший сын Че от второго брака. Его отца расстреляли 50 лет назад, 9 октября 1967 года, в джунглях Боливии, когда Эрнесто было всего два года.

В восьмидесятых годах прошлого века Эрнесто Гевара-младший учился в СССР. Летом прошлого года Эрнесто Гевара посещал вместе с женой Петербург – приезжал на мотофестиваль St.Petersburg Harley Days. На Кубе у него свой бизнес – он предлагает прогулки по острову на байках.

Сам Че Гевара посещал Крым в 1960-х годах и побывал в Артеке.

В Донецк приехала звезда американских сериалов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net