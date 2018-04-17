Генштаб получил иск Матиоса к Муженко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подал иск к начальнику Генерального штаба Виктору Муженко из-за ограничений полномочий военных прокуроров. В интервью каналу 112 Украина он пояснил, что по поручению главы Генштаба военных прокуроров допускают в части только для следственных действий и по письменному разовому пропуску.

"Я долго думал, начинать ли линейку бюрократической переписки, которая ни к чему не приводит, и решил, что закон дает мне право, и подал иск в суд, который и должен поставить точку и решить, правомерны действия руководства Генштаба или не правомерны", – заявил Матиос.

Он добавил, что в прошлом году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 человек, к административной ответственности – 1300 военнослужащих.

"Сейчас для этого необходимо письменное разрешение руководства, которое точно не заинтересовано в выносе мусора из собственного дома", – сказал Матиос.

В Генштабе подтвердили, что получили это исковое заявление и сейчас с ним знакомятся. "Официально поступило исковое заявления и обрабатывается. Принимаются меры по обеспечению надлежащего представительства интересов Генерального штаба ВСУ в суде", - сообщил Украинской правде руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Отвечая на вопрос, действует ли уже поручение Муженко, Сеник объяснил, что никакого поручения по сути не было.

"Это (документ, на который жалуется Матиос) была телеграмма за подписью Начальника управления правового обеспечения Генштаба, где было соответствующее юридическое разъяснение о порядке допуска работников военной прокуратуры в органах военного управления и воинских частях на объектах", - сказал он.

Ранее Матиос обвинил во вранье Министерство обороны Украины.

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Источник: korrespondent.net