Савченко завершила прохождение полиграфа

Народный депутат Украины Надежда Савченко завершила прохождение процедуры судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Как сообщил ее адвокат Олег Соловей во вторник, 17 апреля, через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами.

"В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", - сказал Соловей.

Адвокат пояснил, что эксперты пока взяли паузу на два дня и либо посчитают, что им больше нет необходимости задавать вопросы Савченко и продолжать экспертизу, или эта процедура еще может быть продолжена.

По словам защитника процедура, которую проводили эксперты Киевского Научно-исследовательского института судебных экспертиз, была достаточно тщательной. Она длилась несколько часов, но с перерывами, а Савченко "могла покурить, выпить воды, походить".

Ранее сестра Надежды Савченко заявляла, что допрос Савченко на полиграфе прервали из-за тахикардии и повышенной температуры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net