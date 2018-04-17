Дуров пообещал миллионы долларов на обход блокировок в РФ

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о начале выплат биткоин-грантов владельцам прокси и VPN-сервисов. Об этом во вторник, 17 апреля, он сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте.

По его словам, за последние сутки российские надзорные органы продемонстрировали готовность блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов.

"Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами прокси/VPN, многие из которых перестают работать", - сказал Дуров.

Он отметил, что, хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен по личным соображениям.

Дуров готов потратить миллионы долларов на поддержку способов обхода блокировки в России.

"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - объявил Дуров.

В то же время, Telegram подал жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского районного суда Москвы о немедленной блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил Павел Чиков - глава международной правозащитной группы Агора, юристы которой представляют Telegram, пишет Дождь.

Адвокаты утверждают, что решение о блокировке могло быть принято только при наличии двух обстоятельств. Во-первых, если замедление принятие решения может привести к значительному ущербу для взыскателя. Во-вторых, если исполнение может оказаться невозможным.

Ранее Дуров заявлял, что запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировкидоступа к сервису Telegram на территории России.

Решением Таганского районного суда на ведомство возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

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Источник: korrespondent.net