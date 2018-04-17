В России блокировка Telegram началась 16 апреля - Роскомнадзор в этот день начал рассылать провайдерам требования заблокировать мессенджер.

В реестр запрещенных сайтов помимо IP-адреса серверов самого мессенджера внесли миллионы адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

Под удар попали Viber, Twitter и даже Одноклассники. Интересно, что сайт Роскомнадзора сегодня упал и на данный момент не работает. Сообщается, что это связано с открытием горячей линии по Telegram.

Роскомнадзор также потребовал от компаний Google и Apple удалить приложение из своих онлайн-магазинов.

Из-за массовых блокировок начались сбои в работе российских сайтов и онлайн-магазинов, а также в торговых сетях.

Как пишту российские СМИ, несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать. У большинства пользователей приложение доступно без прокси-серверов и VPN.

Это стало поводом для многочисленных шуток о беспомощности Роскомнадзора.

невозможно уже 😂 pic.twitter.com/2tnm94eAG0 — NΞGΛBΞΛT (@Beat_m) 17 апреля 2018 г.

Сеть о Telegram: За мыслепреступление уже сажают?

Если у вас что-то в интернете перестало работать, не удивляйтесь – РКН осуществляет блокировку телеграм точечными ударами.

Вот так: pic.twitter.com/orDcE5bBdd — Сергей Д (@sd0107) 17 апреля 2018 г. Роскомнадзор пытается заблокировать телеграм pic.twitter.com/QsE5gTyLmP — Vadim Kraev (@Not_purum) 17 апреля 2018 г.

Cмотрите фотогалерею: Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке

При этом, число пользователей Telegram в России, несмотря на действия Роскомнадзора, не снизилось в первые сутки блокировки, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

"В своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов. Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy/VPN, многие из которых перестают работать", - написал Дуров в ВК.

Также он сообщил, что в рамках децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса, получившего название Цифровое сопротивление, он начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси-серверов и VPN.

"В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием", - подытожил Дуров.

Telegram от запрета получит только выгоду

Во всем мире более 200 миллионов активных месячных пользователей Telegram. 28 марта компания сообщила, что в последнюю неделю месяца ежедневно на этот мессенджер подписывались примерно 700 тысяч новых пользователей.

Текущие события в России дают новые основания для инвестирования средств, заявил директор по исследованиям в CoinDesk Нолан Бауэрле американскому Forbes.

В 2019 году Telegram выпустит собственную криптовалюту Gram. Благодаря ей у мировых пользователей мессенджера появится возможность покупать и продавать услуги в Telegram Open Network.

Если бы Telegram передал ключи дешифровки спецслужбам, в мире криптовалют это можно было бы сравнить с ситуацией, при которой власти знают, сколько денег у вас в кошельке и что вы только что купили.

"Дуров занял очень правильную позицию, чтобы противостоять государственному контролю в вопросе шифрования. Именно так нужно себя вести, если вы собираетесь выпускать свою собственную монету. Если бы Telegram предоставил ФСБ ключи, желание инвестировать в проект у всех пропало бы", - сказал эксперт.

Происходящее с криптовалютами и мессенджерами в разных странах - попытка спецслужб вернуть свою монополию на криптографию. Но это противоречит идеям, которые вкладывают в проекты разработчики нового поколения.

Братья Дуровы привлекли на создание блокчейн-платформы TON с использованием мессенджера Telegram 1,7 миллиарда долларов. До конца года ожидается запуск ее тестовой версии. При этом предложение инвесторов было таким, что Дуров смог выбирать, чьи деньги взять, и избегал крупных вложений из России.

Это стало поводом для многочисленных шуток о беспомощности Роскомнадзора.

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Источник: korrespondent.net