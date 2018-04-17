Меркель и Путин обсудили Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во вторник, 17 апреля, провели телефонные переговоры. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии, Украине, а также Северный поток-2.

Политики едины во мнении, что необходимо сосредоточиться на политическом процессе по урегулированию многолетнего кровавого конфликта в Сирии.

Также сообщается, что Меркель раскритиковала действия России в Украине и Сирии. Она заявила, что раз Путин поддерживает режим Башара Асада, то Москва в этом случае также наряду с Дамаском несет ответственность за атаку в городе Дума. Канцлер настаивает на том, чтобы продолжать диалог с Россией.

Ранее канцлер Германии и президент РФ во время телефонных переговоров обсудили выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой.

Напомним, США подозревают, что РФ зачищает следы химатаки в Сирии.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net