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17. 04. 2018

В Константиновке пострадал подросток от взрыва гранат

В Константиновке Донецкой области в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом был госпитализирован 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции во вторник, 17 апреля.

По данным правоохранителей, подросток вместе со своим 18-летним приятелем нашли дымовую шашку. Пострадавший решил поджечь ее, и шашка взорвалась у него в руке.

Cмотрите фотогалерею: В Константиновке пострадал подросток от взрыва гранат

Он был госпитализирован с многочисленными ранениями конечности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Всего в начала года в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами в Донецкой области были травмированы пять детей.

Ранее в столичном парке Киото, который находится возле станции метро Лесная, в ходе драки с участием пяти человек пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату.

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Источник: korrespondent.net

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