17 апреля 2018, вторник, 22:31
+20°C
Завтра +14°C
+20°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

Литва вручила РФ ноту из-за нарушения границы

Литва вручила ноту посольству России в связи с нарушением государственной границы российскими пограничниками в Куршском заливе. Об этом сообщает МИД Литвы, передает Delfi.lt.

Патрульное судно РФ находилось в Куршском заливе в течение примерно двух минут.

По информации литовских пограничников, инцидент с российским судном произошел в понедельник, 17 апреля, в 16.31 в Куршском заливе. Патрульное судно РФ находилось в полутора километрах от берега и на 40 метров углубилось в территориальные воды Литвы.

По предварительным данным, плавательное средство иностранного государства нарушило границу при совершении поворотного маневра. По факту нарушения границы начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что страны Балтии просят США усилить их защиту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.