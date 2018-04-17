Единая поместная. Зачем Порошенко занялся церковью

Петр Порошенко сегодня удивил всю страну заявлением на церковную тематику.

Президент собрался добиваться создания Украинской поместной автокефальной церкви. Эксперты и наблюдатели сразу заговорили о том, что Порошенко так к выборам готовится и придумал новый повод попиарится.

Что происходит на самом деле, разбирался Корреспондент.net.

Заявление президента

Президент Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томас относительно Украинской поместной автокефальной церкви.

Томос – это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви в некоторых важных вопросах церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части "материнской" (кириархальной) церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.

Для того, чтобы сделать такое заявление президент специально созвал встречу с председателями фракций парламента.

"Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его всесвятости с просьбой предоставить Томас Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", - сказал Порошенко.

Он добавил, что к его Святейшеству Варфоломею необходимо обращение и главы государства, и церковных иерархий.

Порошенко отметил, что соответствующее обращение уже подписали все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви, и добавил, что "двери открыты" для епископов других церквей.

Он призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать это обращение к Варфоломею.

"Сегодня Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси (в 2018 году – ред.)", - заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что это будет "абсолютно историческое событие".

"Это событие Независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Единая поместная православная церковь не станет государственной.

"Все верующие имеют и будут иметь свободное право выбирать как храм, так и церковную юрисдикцию. И хочу отдельно подчеркнуть, что кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Российской православной церковью, они также сохраняют гарантированное право собственного выбора", - сказал Порошенко.

Неделю назад, кстати, Порошенко во время визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

"Президент Украины отметил важность введения Единой поместной православной церкви в Украине, чего хочет украинский народ", – сообщала тогда пресс-служба главы государства.

Церковная ситуация в Украине

Одной из самых крупных православных церквей Украины является Украинская православная церковь Московского патриархата, которая подчиняется Российской православной церкви.

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, которые вместе также представляют значительную часть православных верующих Украины, сейчас находятся в неурегулированном каноническом статусе.

Сам Порошенко, по данным Украинской правды, является верующим УПЦ Московского патриархата.

64,7% украинцев считают себя православными, при этом большинство из них относят себя к УПЦ КП, говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

Самое большое количество православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского Патриархата, 25,4% считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского Патриархата, 4,8% - православных прихожан УАПЦ, а 1,3% - непосредственно "приписывают" себя к Русской (Российской) Православной Церкви.

Среди церковных иерархов наивысшим доверием респондентов пользуется патриарх Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% граждан Украины, скорее, или совсем не доверяют 12,9%. На втором месте по популярности среди украинцев глава УГКЦ Святослав, ему доверяют 24,7% опрошенных, не доверяют– 11,5.

Главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию доверяют 20,7%, не доверяют 26,0%.

За создание в Украине "Единой Поместной Православной Церкви, независимой от других церковных центров за пределами Украины" выступают 44,3% украинцев, которые считают себя православными.

21,6% православных считают, если Единая Украинская Поместная Православная Церковь будет создана, то ее должен возглавить глава УПЦ КП Филарет. 15,6% видит на посту главы "личность, которую определит Вселенский Патриарх Варфоломей". 6,6% православных украинцев видят в этой роли Митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП.

Реакция церквей

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что согласны на появление собственной автокефальной поместной церкви, но на канонических началах.

"Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится", - сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

Протоиерей заявил, что "начинать такую ​​работу нужно с УПЦ (т.е. Московского патриархата), а не с ее сепаратными частями".

"Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку", - резюмировал он.

Данилевич сообщил, что УПЦ МП выступает за преодоление разделения и за Единую Церковь. Он добавил, что церковная тема выгодна для действующей власти, которая использует эту тему накануне выборов.

"Власть, которая, возможно, хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей то я не помню", - написал он.

Данилевич добавил, что обсуждение президента с главами фракций вопроса о создании единой Украинской православной церкви не в его компетенции.

"Это звучит так же странно, если бы мы написали: "Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в НАТО", - пояснил он и добавил, что невозможно решать судьбу церкви без самой церкви.

Вместе с тем, Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

EPA

Большая политика?

“Апелляция к проблеме поместной церкви в Украине - свидетельство полного кризиса идей в президентской команде. Использование в качестве предвыборной технологии церковного вопроса стало возможным из-за отсутствия прогресса в вопросах безопасности и территориальной целостности, бедности, инфраструктурного кризиса, сотрудничества с ЕС и США, провала практически всех "144" громко разрекламированных "реформ"”, - считает политолог Константин Матвиенко.

"Институционально церковь и государство разделены, но на самом деле разделить их трудно. Я не верный церкви, но искренне болею за ее судьбу. Признание автокефалии, если оно будет, все равно ничего не решит. В Украине останутся 2 православные юрисдикции. На все это нужно время, могут пойти десятки лет. Потому что есть очень много людей, которые хотят оставаться в Московском патриархате. Их много, и государство будет с этим справляться. Конфликты будут продолжаться", – отметил религиовед Анатолий Бабинский.

По его словам, Киевский патриархат и Автокефальная церковь не канонического признания. Его очень важно получить. И если удастся это получить, значительная часть проблем в межконфессиональных отношениях в Украине будет снята. Наша власть сделала немного слишком большую помпу, осложнение может быть очень острое. Если Константинополь пойдет на шаг признания автокефалии в Украине, реакция Московской патриархии будет очень жесткой. Противостояние это может продолжаться еще несколько лет.

Источник: korrespondent.net