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17. 04. 2018

Блокировка Telegram: Сноуден поддержал Дурова

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден одобрительно отозвался о решении владельца мессенджера Telegram Павла Дурова не делиться ключами для дешифровки сообщений пользователей по требованию ФСБ. Об этом Сноуден написал в своем Twitter во вторник, 17 апреля.

"В прошлом я критиковал модель безопасности Telegram, но реакция Дурова - отказ и сопротивление - на авторитарное требование российского правительства предоставить доступ к частным сообщениям, - единственный приемлемый ответ, и это показывает, кто настоящий лидер", - написал Сноуден.

Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке 

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

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Источник: korrespondent.net

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