Сепаратисты обстреляли гражданские дома в Зайцево Донецкой области. Факты обстрелов задокументировала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером во вторник, 17 апреля.

"Сегодня украинская сторона СЦКК зафиксировала и задокументировала очередные факты обстрелов боевиками российско-оккупационных войск объектов гражданской инфраструктуры населенного пункта Зайцево. Результатами фотофиксации, установлено, что огонь по мирным жителям Зайцево велся артиллерийскими системами калибра 152 мм из населенного пункта Горловка", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов полностью уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка, повреждены хозяйственные постройки, приусадебные участки и ограждения. Из стрелкового оружия сепаратисты также обстреляли специалистов, которые проводили фотофиксацию.

Ни они, ни мирные жители не пострадали. Об инциденте сообщили СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что обстрелы мирных граждан Донбасса являются грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и прямой угрозой жизни гражданского населения", - добавили в штабе.

Cмотрите фотогалерею: В штабе показали последствия обстрела Зайцево

Ранее стало известно, что сепаратисты сорвали очередное разведение войск и сил в Станице Луганской.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net