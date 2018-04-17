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17. 04. 2018

В Молдове задержали сотрудничающих с ЛДНР "инструкторов" из Приднестровья

В Молдове задержаны сотрудничающие с сепаратистами на Донбассе "инструкторы" из Приднестровья. Об этом сообщил посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, информирует агентство УНИАН.

"В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдовой и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые инструкторы были задержаны: некоторые из них – на территории кишиневского аэропорта и в других пунктах, а далее – в соответствии с нашим законодательством", – подчеркнул Болбочан.

Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, в свою очередь, подчеркнул, что говорил об этом с "президентом" непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. По его словам, он предупредил об ужесточении позиции Украины в случае, если такие случаи будут повторяться.

"На что мне было сказано, что они делают все возможное, чтобы такие наемники не появлялись на территории Украины в рядах агрессора", – отметил Крыжановский.

Ранее сообщалось, что в Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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