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17. 04. 2018

Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию

Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию, заявил во вторник, 17 апреля, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде.

Такое решение может быть принято, если Эр-Рияду поступит соответствующее предложение, сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии воинский контингент союзников, который мог бы заменить находящихся в стране американских военных.

Президент пытается вывести из Сирии две тысячи солдат США и одновременно избежать появления там "вакуума безопасности", чтобы не потерять позиции, пишет издание.

По его информации, Вашингтон обратился в Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они предоставили финансовую поддержку и обеспечили "более широкий вклад" по Сирии.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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