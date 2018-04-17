Аваков обсудил в США возвращение Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем Государственного секретаря США Уэсс Митчеллом план возвращения Донбасса и Крыма. Об этом Арсен Аваков сообщил в своем Twitter вечером во вторник, 17 апреля.

"С заместителем Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчеллом очень подробно обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создания в Украине единой международной платформы по борьбе с оргпреступностью, в частности российским криминалом", - написал министр.

Также Аваков поблагодарил Митчелла за принципиальную позицию в вопросе недопустимости реализации "Северного потока-2".

Ранее Аваков заявил, что подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса - рассматривает несколько вариантов развития сценария.

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Источник: korrespondent.net