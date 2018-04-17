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17. 04. 2018

В США экстренно сел самолет из-за неполадок

В аэропорту Филадельфии совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 737-700 авиакомпании Southwest. Он получил повреждения одного из двигателей, фюзеляжа и, по крайней мере, одного окна, сообщает CNN.

Согласно сообщению, лайнер направлялся из Нью-Йорка в Даллас, однако вынужден бы сесть в Филадельфии из-за возникших неполадок. Пассажиры покинули самолет с помощью воздушных лестниц.

Cмотрите фотогалерею: В США экстренно сел самолет из-за неполадок

Один из них был доставлен в больницу, однако о его состоянии информации нет. Всего на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа.

На данный момент также ничего неизвестно о причинах поломок. По словам экспертов, с которыми пообщалось американское издание, турбовентиляторные двигатели, которыми оснащены Boeing 737-700, "необычайно надежны".

Ранее в Китае экстренно приземлился самолет авиакомпании Air China - один из пассажиров пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, отмечает телеканал.

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Источник: korrespondent.net

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